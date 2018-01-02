Микробиолог назвал самое опасное место в квартире

Больше всего микробов обитают на кухне.

Профессор кафедры общественного здравоохранения, науки об окружающей среде и иммунологии в Университете Аризоны микробиолог Чарльз Герб рассказал о самых опасных местах в квартире. Ученый заявил, что главным рассадником микробом является кухонная раковина.

В ней больше бактерий, чем в унитазе. Вот почему ваша собака пьет из туалета. Она умнее, чем вы думаете. Чарльз Герб

Также, как отметил профессор, некоторые продукты могут распространять сальмонеллу и кишечную палочку. Многие люди вовсе размораживают сырые мясные продукты в раковинах или ополаскивают там сырую курицу.

Еще Чарльз Герб среди самых грязных кухонных предметов выделил губки, столешницу, полотенца, ручки холодильника.

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Видео: YouTube/ CNN