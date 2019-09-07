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Канадский врач оспорил миф о вреде соли

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По словам профессора, здоровью может навредить употребление более шести граммов соли в день.

Употребление соли в умеренных количествах оказывает незначительный негативный эффект на сердечно-сосудистую систему человека. Об этом стало известно из отчета Европейского общества кардиологов.

Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Салим Юсуф, профессор Университета Макмастера в Канаде

По словам профессора, здоровью может навредить употребление более шести граммов соли в день. А для того, чтобы поддерживать правильную работу сердечно-сосудистой системы, нужно есть овощи, фрукты, молочные продукты, красное мясо и орехи.

Ранее врачи раскрыли причины возникновения диабета.

Видео: YouTube/ ZAGAT

Теги: врач, продукты, соль
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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