Канадский врач оспорил миф о вреде соли

По словам профессора, здоровью может навредить употребление более шести граммов соли в день.

Употребление соли в умеренных количествах оказывает незначительный негативный эффект на сердечно-сосудистую систему человека. Об этом стало известно из отчета Европейского общества кардиологов.

Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Салим Юсуф, профессор Университета Макмастера в Канаде

По словам профессора, здоровью может навредить употребление более шести граммов соли в день. А для того, чтобы поддерживать правильную работу сердечно-сосудистой системы, нужно есть овощи, фрукты, молочные продукты, красное мясо и орехи.

Ранее врачи раскрыли причины возникновения диабета.

Видео: YouTube/ ZAGAT