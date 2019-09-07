Канадский врач оспорил миф о вреде соли

Употребление соли в умеренных количествах оказывает незначительный негативный эффект на сердечно-сосудистую систему человека. Об этом стало известно из отчета Европейского общества кардиологов.
Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Салим Юсуф, профессор Университета Макмастера в Канаде
По словам профессора, здоровью может навредить употребление более шести граммов соли в день. А для того, чтобы поддерживать правильную работу сердечно-сосудистой системы, нужно есть овощи, фрукты, молочные продукты, красное мясо и орехи.
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Видео: YouTube/ ZAGAT
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