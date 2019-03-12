Петербургские ученые рассказали о необычных способностях котов

Кошки не одомашнены, считают ученые, они сами много лет назад решили жить с людьми, и научились ими манипулировать.

Кошки, которые были одомашнены примерно девять тысяч лет назад, все это время учат язык человека и дрессируют людей. К такому выводы пришли петербургские ученые. Своими открытиями они поделились в эфире телеканала "Культура".

Как рассказала зоопсихолог Елена Мельникова, все больше домашних котов постигают человеческий язык. Мяукают они специально для человека, а друг с другом общаются с помощью жестов и запахов. Например, если кошка произнесла что-то похожее на слово "мама", а хозяйка умилилась, то кошка закрепит такое поведение, потому что получила дополнительное внимание.

При этом кошки не одомашнены, считают ученые, они сами много лет назад решили жить с людьми, и научились ими манипулировать. Эти хищники притворяются беззащитными, если им что-то нужно от хозяина. Искусство манипулирования у них развивается с каждым поколением всё быстрее.

Также зоопсихологи выяснили, что кошки и коты отличаются по устройству мозга. Кошки наиболее прагматичные "физики", а коты – "лирики" с более развитой речью и образным мышлением.

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Фото: Piter.TV