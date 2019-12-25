ИТМО просвещает о коронавирусе с помощью котиков

В ИТМО, чтобы разрядить обстановку, решили создать серию картинок-советов на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения

В петербургском университете ИТМО бороться с распространением коронавирусной инфекции решили с помощью котиков. В университете отмечают, что в столь непростое время главное не поддаваться панике и не утонуть в хаосе информации.

В ИТМО, чтобы разрядить обстановку, решили создать серию картинок-советов на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, но с иллюстрациями всеми любимых котиков.

На картинках хвостатые напоминают простые истины про мытьё рук, про избегание массового скопления народа и, конечно, про вызов врача в случае необходимости.

Врач-инфекционист о панике вокруг коронавируса: "Может увеличиться смертность от других заболеваний"

Фото: ИТМО