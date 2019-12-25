Петербургские учёные рассказали, как обмануть детектор лжи

Проще всего провести детектор лжи молодым людям — для этого им достаточно лишь представлять себе эротические сцены.

В среду, 12 марта, стало известно о том, что главный научный сотрудник лаборатории нейровизуализации петербургского Института мозга человека им. Бехтеревой Святослав Медведев выяснил как обмануть детектор лжи. Об этом сообщает "Интерфакс".

Петербургский учёный заявил, что проще всего обмануть детектор лжи молодым людям. При проверке им необходимо представлять эротические сцены. Предполагается, что эмоции от фантазий помогут обмануть детектор.

Для людей постарше также есть способ — положить в ботинок канцелярскую кнопку и нажимать на неё ногой. Боль поможет также запутать детектор лжи.

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