Facebook заплатит пользователям за записи их голоса

Аудиозаписи будут использовать для улучшения технологии распознавания речи.

В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что Facebook намерен заплатить пользователям за записи их голоса. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как оказалось, таким образом компания намерена улучшить технологии распознавания речи. Отмечается, что соответствующий конкурс будет проводиться в новой программе Pronunciations ("Произношения"). Согласно правилам, которые выдвинула компания, участвовать смогут лишь те пользователи из США , которые старше 18 лет. При этом у пользователей должно быть более 75 друзей в фейсбуке.

Отмечается, что для участия необходимо записать 10 голосовых сообщений с фразой "Hey, Portal". За каждую запись, которая пройдет отбор будут начислять баллы. Обналичить деньги получится только когда на счету будет не менее 1000 баллов.

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