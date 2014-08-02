Петербургские ученые открыли новый вид грибов в Приморье

Сотрудники Ботанического института имени В.Л. Комарова обнаружили необычные экземпляры возле кордона Зимовейный.

Исследователи из Петербурга сделали важное открытие в ботанике, обнаружив в приморском Сихотэ-Алинском заповеднике два редких вида грибов, один из которых является новым для мировой науки, сообщает РИА Новости.

Сотрудники Ботанического института имени В.Л. Комарова обнаружили необычные экземпляры возле кордона Зимовейный. Эти грибы произрастают на гниющей мшистой древесине лесных массивов. После тщательного лабораторного анализа специалисты выяснили, что образцы относятся к категории плевротоидных агарикомицетов, отличающихся отсутствием характерной ножки и формой шляпок, похожих на полуокружность или веер, прикрепленных к поверхности древесины.

Один из видов оказался неизвестным науке ранее. Исследователи присвоили ему название Крепидотус Соколова (Crepidotus sokolovii), отдав дань уважения сотруднику заповедника Владимиру Соколову, посвятившему много лет охране уникальной природной среды Дальнего Востока.

Крепидотус Соколова обладает небольшими плодовыми телами красно-коричневой окраски и обитает исключительно на стволах местного дерева — тополя Максимовича. Его главная особенность заключается в строении спор, имеющих форму шара и покрытого мельчайшими шипиками, видимыми только при помощи электронного микроскопа.

Еще одно значимое открытие — первый случай обнаружения в России другого редкого вида — Крепидотуса индийского (Crepidotus indicus). Впервые его описал ученый из Индии семь лет назад, позже встречался в Северной Америке, а теперь обнаружен и в нашей стране. Грибы отличаются яркими оранжевыми оттенками шляпок размером примерно 1–2 см и предпочитают селиться на поваленных стволов тополей Максимовича. Предположительно, этому виду комфортнее теплый климат, ведь район Сихотэ-Алиня подвержен субтропическим влияниям.

