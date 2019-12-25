Петербургские ученые обнаружили самый крупный айсберг в Южном океане

Айсберг открыли петербургские ученые.

В Южном океане появился самый крупный айсберг, отколовшийся от Антарктиды в 1986 году. В ближайшее время он доберется до моря Скоша. Об этом сообщили в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте.

Размеры айсберга пока не уточняются. Когда он достигнет межостровного моря в южной части Атлантического океана, его судьба может сложиться по-разному: либо он растает, либо останется в системе круговорота Уэдделла и будет дрейфовать еще несколько лет.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили, что привело к оледенению Антарктиды 34 млн лет назад.

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