Ученые выяснили, что привело к оледенению Антарктиды 34 млн лет назад

В том числе повлияли на этот процесс и тектонические изменения.

Ученые из Тасмании, Великобритании, Нидерландов и Норвегии выяснили, что 34 млн лет назад в Антарктида покрылась льдом. На этот процесс повлияли снижение концентрации углекислого газа в атмосфере Земли, а также тектонические сдвиги. Статья была опубликована в журнале Nature Communications.

Ученые разработали модель океана, которая точно воспроизвела рельеф дна в то время. Оказалось, что тектоника сыграла важную роль в реорганизации переноса тепла в Южном океане.

При этом исследователи отмечают, что падение уровня углекислого газа действительно стало решающим фактором роста ледяного покрова Антарктиды. Кроме того, на климат Южного океана тектонические процессы также повлияли. По этой причине ученые считают, что в будущих исследованиях тектонику необходимо принимать во внимание.

Ранее мы писали, что Alpine представила обновлённое спорткупе A110.

Фото: pixabay