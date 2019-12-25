Петербургские ученые научились прогнозировать киберриски

Злоумышленники могут удаленно вторгаться в систему крупных предприятий и городской инфраструктуры, отключать обслуживание и захватывать управление над устройствами.

Ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали методику оценки киберрисков, которая позволит прогнозировать действия злоумышленников. Об этом пишут РИА Новости.

По словам специалистов, через беспроводные каналы киберпреступники научились удаленно вторгаться в систему крупных предприятий и городской инфраструктуры, отключать обслуживание, перехватывать трафик и захватывать управление над устройствами, создавая бот-сети.

Цель проекта – обеспечить должный уровень защиты систем с учетом рисков и специфики современных киберугроз. Предлагаемая методика базируется на количественном подходе, является легкой и быстро вычислимой.

Ранее мы писали, что петербургские ученые разрабатывают мобильную установку для очистки воды.

Фото: pixabay.com