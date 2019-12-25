В Петербурге ученые научились определять болезнь по сыворотке крови

Специалисты назвали новую методику быстрой, бесконтактной и безопасной.

Ученые из Петербургского политехнического университета Петра Великого совместно с коллегами из Университета Цинхуа в Китае разработали новый метод диагностики заболеваний. Он основан на анализе сыворотки крови. Об этом пишут РИА Новости.

Специалисты исследовали, как образуются иммунные комплексы в сыворотке крови. Они представляют собой агрегаты в молекулах, состоящие из антигенов, антител и белков иммунной системы. Размер и концентрация этих комплексов помогут определить, в каком состоянии находится иммунитет и организм человека.

По словам исследователей, новая методика является быстрой, бесконтактной, безопасной, а главное не нуждающейся в дорогостоящих реактивах. Разработку можно будет применить в скрининговых исследованиях крови, например, во время прохождения диспансеризации.

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Фото: Piter.TV