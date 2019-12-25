Отмечается, что наибольшим спросом пользуются поездки в августе-сентябре.

В понедельник, 20 апреля, стало известно о том, что петербургские туроператоры возобновили бронирование летних туров в Сочи. Об этом сообщает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Известно, что наибольшим спросом пользуются поездки в августе и сентябре. Отмечается, что с 1 июня туры уже будут в продаже.

С 1 июня туры уже в продаже, в отсутствие других официальных распоряжений туроператоры региона ориентируются на эту дату открытия летнего сезона сказано в сообщении

Помимо Северной стоилцы туры будут осуществлять из таких городов, как Москва, Казань, Уфа и Екатеринбург.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге на фоне самоизоляции выросла зарплата курьеров и программистов.

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