Петербургские туристы не могут вылететь домой из Болгарии

Туристы из Петербурга не могут вернуться домой из города Бургас. Рейс, который должен был вылететь 14 июля, отмене после многочасовой задержки.
"Сперва рейс задержали на 4 часа, потом посадили в самолет, в котором просидели еще 2 часа. Консул в аэропорт не приезжает. Представитель авиакомпании ушел. Представителя аэропорта врут через слово. Информации никакой нет, когда улетим домой непонятно", – поделились очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
В аэропорту "Пулково" сообщили, что рейс из Бургаса в Петербург отменен, а следующий планируется 16 июля.
Кроме того, пользователи социальных сетей также пожаловались на задержку рейса из Симферополя. Самолет должен был вылететь в Петербург в 22:25, но поднялся в воздух лишь в 06:06.
Вчера Piter.TV рассказывал о многочасовой задержке рейса из Ларнаки в Петербург.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 3 )
Две ошибки в одной статье! В первом предложении и в том, который в кавычках!
"Отмене - отменен" и "Представителя аэропорта - Представители аэропорта".
Грамотей! В первом предложении и в том, которОЕ в кавычках.
С этой авиакомпанией часто такие истории. Сами в позапрошлом году в Шереметьево сутки сидели. Компенсации за задержку с них получить невозможно.