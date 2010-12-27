Петербургские туристы не могут вылететь домой из Болгарии

Рейс задержан почти на 10 часов.

Туристы из Петербурга не могут вернуться домой из города Бургас. Рейс, который должен был вылететь 14 июля, отмене после многочасовой задержки.

"Сперва рейс задержали на 4 часа, потом посадили в самолет, в котором просидели еще 2 часа. Консул в аэропорт не приезжает. Представитель авиакомпании ушел. Представителя аэропорта врут через слово. Информации никакой нет, когда улетим домой непонятно", – поделились очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

В аэропорту "Пулково" сообщили, что рейс из Бургаса в Петербург отменен, а следующий планируется 16 июля.

Кроме того, пользователи социальных сетей также пожаловались на задержку рейса из Симферополя. Самолет должен был вылететь в Петербург в 22:25, но поднялся в воздух лишь в 06:06.

Вчера Piter.TV рассказывал о многочасовой задержке рейса из Ларнаки в Петербург.

Фото: Pixabay