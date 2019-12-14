Петербургские трамваи дважды попали в Книгу рекордов Гиннеса

Трамваи были произведены в рекордно короткие сроки.

Трамваи, произведенные на Невском заводе электрического транспорта в Петербурге, вошли в книгу рекордов Гиннеса. Об этом "78.ru" сообщила пресс-служба "ПК Транспортные системы".

На предприятии зафиксировали самую высокую скорость производства трехсекционных трамваев для Петербурга. Один вагон сделали всего за пять дней.

Второй рекорд связан с поставками в Москву. За 2,5 года и 6 дней в столицу передали 300 вагонов. Таким образом, это стало самым большим количеством трехсекционных трамваев, произведенных за такой срок.

"ПК Транспортные системы" занимается разработкой и производством современного инновационного городского транспорта.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в автосервисе в Гатчинском районе нашли угнанные в Петербурге машины.

Фото: ООО "ПК Транспортные системы"