В автосервисе в Гатчинском районе нашли угнанные в Петербурге машины

Злоумышленников заинтересовали отечественные автомобили.

Правоохранители задержали двух подозреваемых в краже двух машин. Угнанные авто обнаружили в автосервисе в Гатчинском районе, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и области.

"Ладу Гранта" похитили 18 февраля во Фрунзенском районе, а "Ладу Приора" 8 февраля в Невском районе. Ранее по данным фактам возбудили уголовные дела.

Подозреваемые — уроженцы из Закавказья 59 и 35 лет, оба мужчины не работают. По данным полиции, во время совершения преступления злоумышленники передвигались на машине сопровождения "Рено". Ее также удалось найти и изъять. Правоохранители полагают, что задержанные могут быть причастны к серии автоугонов в регионе

Помимо автомобилей в автосервисе обнаружили шесть пластин госномеров, документы и ключи от автомобилей.

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым. Проверка продолжается.

Видео и фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу