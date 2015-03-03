Участие в творческом конкурсе приняли почти 200 юных художников.

Петербургские трамваи украсят детскими рисунками. Ребята нарисовали первую электрическую пригородную железную дорогу в России. На бумаге школьники изобразили Ораниенбаумскую линию. Об этом сообщили на портале "110km".

В конкурсе приняли участие почти 200 маленьких художников. Как отметил в своем телеграм-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, все дети создали удивительно красивые и интересные работы, каждый очень постарался. Школьники показали, какими видят современные и ретро трамваи на фоне неповторимых видов Северной столицы.

Ранее мы писали, что День знаний для взрослых пройдет в библиотеке "Ржевская".

Фото: Telegram / Кирилл Поляков