Петербургу выделят 24 млрд рублей на новые развязки и обновление электротранспорта

К 2024 году власти города планируют не только приобрести 255 трамвае и 314 троллейбусов, но и обновить городскую инфраструктуру.

Петербург получит 24 млрд рублей из федерального бюджета на строительство двух дорожных развязок и обновление подвижного состава электротранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

В апреле этого года губернатор города на Неве Александр Беглов одобрил 8-летнюю программу развития электротранспорта, подготовленную СПб ГУП "Горэлектротранс".

В ближайшие три года власти города планируют не только приобрести 255 трамвае и 314 троллейбусов, но и обновить городскую инфраструктуру. К 2024 году в городе будут реконструированы депо и инфраструктура двух трамвайных парков. К 2028 году планируется реконструкция трамвайных путей и энергохозяйства на всей маршрутной сети и полное обновление подвижного состава.

Ранее мы писали, что в Петербург вернули реплику трамвая военных лет.

Фото: Piter.tv