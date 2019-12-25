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Петербургу выделят 24 млрд рублей на новые развязки и обновление электротранспорта
Сегодня, 19:51
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Петербургу выделят 24 млрд рублей на новые развязки и обновление электротранспорта

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К 2024 году власти города планируют не только приобрести 255 трамвае и 314 троллейбусов, но и обновить городскую инфраструктуру.

Петербург получит 24 млрд рублей из федерального бюджета на строительство двух дорожных развязок и обновление подвижного состава электротранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту. 

В апреле этого года губернатор города на Неве Александр Беглов одобрил 8-летнюю программу развития электротранспорта, подготовленную СПб ГУП "Горэлектротранс". 

В ближайшие три года власти города планируют не только приобрести 255 трамвае и 314 троллейбусов, но и обновить городскую инфраструктуру. К 2024 году в городе будут реконструированы депо и инфраструктура двух трамвайных парков. К 2028 году планируется реконструкция трамвайных путей и энергохозяйства на всей маршрутной сети и полное обновление подвижного состава.

Ранее мы писали, что в Петербург вернули реплику трамвая военных лет.

Фото: Piter.tv

Теги: программа, трамваи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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