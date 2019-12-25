В Петербург вернули реплику трамвая военных лет

Один из них использовался как бытовка в Новосибирске.

В Петербург вернулись два трамвая, сохранившихся со времен войны. В понедельник, 6 сентября, их представили на Невском заводе электрического транспорта.

Трамваи были построены в Ленинграде на заводе "Красный путиловец" ("Кировский завод") в 1920-е годы. Вагоны типа ПС (прицепной стальной) перевозили защитников осажденного города, а затем 20 лет — жителей Ленинграда, рассказала пресс-служба Смольного. Показать реликвию удалось благодаря ООО "ПК Транспортные системы". Компания организовала перевозку двух вагонов из Новосибирска, где они были найдены. Долгое врем я считалось, что ни одного вагона типа ПС не сохранилось.

Вагон №267 прибыл в Новосибирск в 1964-м году, №86 — в 1965-м. Некоторое время один из них служил бытовкой на территории электровакуумного завода, а другой отправили на базу отдыха СКБ "Сибэлектротерм".

Находку передадут в Музей городского электрического транспорта. В трамваях проведут реставрацию. Возможно, увидеть экспонат можно будет в апреле 2022-го года.

Фото: предоставлено ООО "ПК Транспортные системы"