Петербургские торговые центры получили анонимные письма с угрозой теракта

Неизвестные описали людей, которые могут быть причастны к готовящемуся теракту.

Несколько торговых центров Петербурга 28-го июля получили письма с сообщением о готовящихся терактах. Злоумышленники также добавили в письмо видео. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

В отправленном видео с YouTube женский голос описывал людей, которые могут быть причастны к взрыву, а также фотографии с пассажирами метрополитена. Неизвестные грозились тем, что эти люди могут также открыть стрельбу по посетителям ТЦ.

Полный перечень ТЦ неизвестен, однако среди них, возможно, есть "Невский центр" у метро "Площадь Восстания".

Также сегодня поступило сообщение о минировании Витебского вокзала.

Фото: Piter.TV