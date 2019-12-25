Петербургские театры продолжили продавать билеты на "запретные" новогодние даты

С 30 декабря по 10 января работа всех культурных учреждений приостановится.

Новогодние каникулы петербуржцы, как уже стало известно, вынужденно просидят дома: походы в рестораны, культурные и развлекательные учреждения с 30 декабря по 10 января запретили городские власти. К числу культурных учреждений относятся музеи, концертные залы, выставки и театры, однако несколько театров города продолжили продавать билеты на "запретные даты".

Нечестную продажу заметил депутат ЗакСа Максим Резник. На своей странице "ВКонтакте" парламентарий рассказал, что Михайловский, Александринский и Мариинский театры продают билеты на спектакли в новогоднюю неделю

Якобы у них на это есть ОСОБОЕ разрешение Роспотребнадзора. А как же "Закон един для всех"? Максим Резник

Резник заявил, что обратился по этому поводу к Главному государственному санитарному врачу по Петербургу Наталии Башкетовой, чтобы Роспотребнадзор провел проверку и принял меры, если театры действительно нарушили постановление городского правительства.

Беглая проверка официальных сайтов театров показала, что на 30 и 31 декабря и даже на первые числа января учреждения планируют показывать те или иные постановки. Билеты на эти спектакли действительно можно купить.

Тем временем, Роспотребнадзор рекомендовал не посещать новогодние корпоративы.

Фото: Piter.TV