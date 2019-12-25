На складе в Петербурге таможенники нашли крупную партию немаркированного алкоголя

Выявлено свыше 2,2 тысяч литров алкогольной продукции, стоимость которой превышает 6 млн рублей.

Сотрудники Северо-Западной оперативной таможни и службы таможенного контроля обнаружили на одном из петербургских складов крупную партию немаркированного алкоголя. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе СЗТУ.

Специалисты нашли более 2 тысяч бутылок алкоголя Courvoisier, Bombay Sapphire, Jameson, Jim Beam, Becherovka, Absolut, Macallan, Laurent-Perrier, Jelzin, Chivas regal. Весь товар оказался не маркирован федеральными специальными марками РФ. Соответственно, он запрещен к обороту на внутреннем рынке страны. Сотрудники изъяли продукцию.

Ранее пулковские таможенники пресекли ввоз в Россию 295 килограммов финского сыра.

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления; pexels.com