Петербургские таможенники уничтожили почти 20 тонн мака с содержанием наркотика

На таможенный пост прибыло 780 мешков с маком.

На Котлинском таможенном посту на Васильевском острове сотрудники изъяли и уничтожили почти 20 тонн семян мака, содержащих в себе наркотическое вещество. Об этом 7 декабря сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

Изначально на таможенный пост прибыло 780 мешков с маком. В сопроводительных документах к ним было указано: "Семена мака пищевого голубого недробленого. Урожай 2020 года". Однако в ходе экспертизы выяснилось, что растение относится к маку снотворному и содержит в себе наркотическое вещество. Выпуск партии приостановили. Возбуждено дело об административном правонарушении.

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Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления