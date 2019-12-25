Петербургские таможенники изъяли 100 кг табака для кальянов

Также предприниматель не заплатил таможенные платежи на сумму около 500 тысяч рублей.

Сотрудники петербургской таможни проверили товары в одном из торговых помещений центра оптовой торговли в Петербурге. В ходе осмотра была найдена табачная продукция из Турции, Индии, Иордании, США и ОАЭ. На товарах не было акцизных марок. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

Также на данную продукцию не было документов, которые могли бы подтвердить легальность ввоза на территорию России. Всего таможенники изъяли 100 килограмм табака для кальянов.

В отношении владельца товара таможенники провели проверку, которая подтвердила незаконный ввоз табака. Предприниматель не заплатил таможенные платежи на сумму около 500 тысяч рублей.

Более половины россиян не хотят курить обычные сигареты при ограничении вейпов.

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления