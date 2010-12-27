Петербургские таксисты вышли на митинг в парке "Екатерингофка"

Участники акции требуют скорейшего принятия федерального закона о таксомоторных перевозках.

В петербургском парке "Екатерингоф" 3 декабря прошел митинг таксистов. Видео митинга, на который пришли более 40 человек, опубликовали на YouTube-канале " Стоп нелегал".

Участники акции требуют скорейшего принятия федерального закона о о таксомоторных перевозках, который бы защищал права таксистов и вводил дополнительные обязанности для агрегаторов. Участники акции считают, что государство плохо следит за агрегаторами, что приводит к увеличению количества аварий.

Были высказаны и требования, касающиеся ужесточения миграционного контроля. Также для водителей такси просят вести профобучение, запретить блокировку работы из-за плохих оценок в приложении. Участники митинга приглашали на встречу Дениса Четырбока и представителей комитета по транспорту. Однако, никто так и не пришёл.

В Петербурге согласовали митинг против роста стоимости за проезд.

Фото: pikabu/ NormoSPB