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В Петербурге согласовали митинг против роста стоимости за проезд
Сегодня, 23:02
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В Петербурге согласовали митинг против роста стоимости за проезд

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Активисты против подорожания стоимости проезда на 10 рублей.

В начале декабря петербуржцы проведут митинг против повышения стоимость проезда в общественном транспорте. Власти Петербурга согласовали протестную акцию.

Митинг пройдет в воскресенье, 8 ноября на площади Ленина, начало запланировано на 14:00. Также участники планируют поднять вопрос жилищно-коммунального сектора. 

Среди организаторов мероприятия - Надежда Тихонова, Марина Шишкина и Красимир Врански. 

Напомним, разовый проезд в общественном транспорте подорожает на 10 рублей, в наземном транспорте - 50 рублей, в метро - 55. Стоимость проезда по "Подорожнику" станет выше на 2 рубля. 

Ранее Piter.TV узнал, как к росту цен на билет на транспорт относятся жители города

Фото: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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