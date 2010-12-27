В Петербурге согласовали митинг против роста стоимости за проезд

Активисты против подорожания стоимости проезда на 10 рублей.

В начале декабря петербуржцы проведут митинг против повышения стоимость проезда в общественном транспорте. Власти Петербурга согласовали протестную акцию.

Митинг пройдет в воскресенье, 8 ноября на площади Ленина, начало запланировано на 14:00. Также участники планируют поднять вопрос жилищно-коммунального сектора.

Среди организаторов мероприятия - Надежда Тихонова, Марина Шишкина и Красимир Врански.

Напомним, разовый проезд в общественном транспорте подорожает на 10 рублей, в наземном транспорте - 50 рублей, в метро - 55. Стоимость проезда по "Подорожнику" станет выше на 2 рубля.

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Фото: Piter.TV