Петербургские суды зарегистрировали уголовные дела против активистов Романова и Смирновой

Следствие обвиняет Смирнову в том, что она не просто "распространяла недостоверные сведения о действиях ВС РФ", а делала это в составе организованной группы и по мотивам ненависти или вражды.

Во вторник, 19 июля, два районных суда в Петербурге зарегистрировали первые дела по статье о распространении фейков об использовании ВС РФ. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

В Кировский суд поступили материалы о отношении Ольги Смирновой, которая сейчас находится под стражей. Уголовное дело возбудили еще в мае. Кроме активистки допрашивали ещё четырёх участников движения "Мирное сопротивление": Татьяну Сичкареву, Влада Шипицына, Асана Мумджи и Илью Ткаченко, но задержали только Ольгу.

Следствие обвиняет Смирнову в том, что она не просто "распространяла недостоверные сведения о действиях ВС РФ", а делала это в составе организованной группы и по мотивам ненависти или вражды.

Ещё одно уголовное дело по статье о фейках о российской армии поступило в Выборгский суд. Фигурантом является Борис Романов. Материалы дела переданы судье. Активист также находится под стражей. По версии следствия, 29 марта Романов "умышленно и по мотивам политической ненависти" изготовил видеозапись о Вооруженных силах РФ с заведомо ложной информацией. Ролик он выложил в паблике "Соседи Светлановского" во "ВКонтакте".

Фото: Piter.tv

