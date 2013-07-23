Петербургские суды зарегистрировали 100 исков об оспаривании мобилизации

Во Фрунзенском суде зарегистрировали 17 исков.

На 16 ноября суды Петербурга зарегистрировали 100 исков об оспаривании мобилизации. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Во Фрунзенском суде зарегистрировали 17 исков, в Невском суде – 15, Красногвардейском суде – 13, в Московском и Калининском судах по 12 исков. В Кировском, Колпинском и Выборгском судах приняли по 5 исков, в Красносельском — 4, В Ленинском — 3. В Петроградском, Пушкинском и Василеостровском судах — по 2, в Октябрьском суде — 1. Из них рассмотрели 74 дела.

Ранее для мобилизованных предпринимателей Петербурга готовят льготу. На поддержку могут рассчитывать физлица и индивидуальные предприниматели, которых призвали на военную службу по мобилизации или проходят военную службу по контракту.

Фото: piter.tv

