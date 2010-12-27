Петербургские суды снова эвакуируют. Многие быстро вернулись к работе

Случаи срыва работы судов наблюдаются уже третью неделю подряд.

Днем в пятницу, 13 декабря, объединенная пресс-служба судов Петербурга рассказала об очередной внеплановой эвакуации в своих учреждениях. В третьем часу дня стало известно о возможном "минировании" Петродворцового, Смольнинского, Приморского, Октябрьского, Куйбышевского, Сестрорецкого райсудов. К третьему часу дня вернулись к работе Сестрорецкий, Смольнинский, Куйбышевский и Октябрьский районные суды.

Ранее мы подвели итоги 11-го дня "минирований" в Северной столице. Опасные предметы искали в 173 зданиях, среди которых были суды, ТРЦ, школы, университеты, станции метро и музеи. Известно, что за 12 декабря из учреждений эвакуировали, в общей сложности, 15 тысяч человек. По сравнению с первым днем эвакуаций, результат анонимов увеличился почти на 14 тысяч.

Фото: объединённая пресс-служба городских судов