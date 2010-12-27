В каждой номинации девять премий: три по 10 тысяч рублей, три по 20 тысяч рублей и три по 30 тысяч рублей.

Во вторник, 1 октября, стало известно, что петербургские студенты получат денежные премии от правительства. Сообщает пресс-служба Смольного.

В ведомстве заявили, что речь идет о победителях конкурса студенческих исследовательских работ по проблематике формирования толерантной среды в Петербурге в 2019 году. Всего четыре номинации: психология, социология, культурология и педагогика. Отметим, что в каждой номинации указано 9 премий. Власти Северной столицы подарят студентам от 10 до 30 тысяч рублей.

Известно, что подать заявку на участие может любой студент, который является гражданином России и обучается очно в государственных и негосударственных вузах Северной столицы.

Ранее мы сообщали о том, что в Смольном обсудили способы снижения смертности среди петербуржцев.

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