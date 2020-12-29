Петербургские студенты не хотят видеть режиссера Хржановского на обсуждении проекта "Дау"

Обсуждение проекта "Дау" Ильи Хржановского должно пройти в Европейском университете 15 января.

Во вторник, 12 января, студенты Европейского университета Петербурга сочли неприемлемым присутствие режиссера Ильи Хржановского на дискуссии о проекте "Дау" в стенах вуза. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на открытое письмо.

Обсуждение проекта должно пройти 15 января. Студенты уверены, что мероприятие необходимо провести без участия режиссёра, так как его присутствие "является потенциальным репутационным ущербом для университета и противоречит его ценностям".

В открытом письме студенты указали, что приглашая Хржановского в качестве спикера на академическом мероприятии, университет таким образом символически поддерживает позицию насилия и эксплуатации.

Предоставление этому человеку площадки для высказывания и приглашение его в наше пространство, физическое или виртуальное, создаёт атмосферу опасности для студентов и сотрудников университета говорится в письме.

Напомним, что проект "Дау" представили зрителям в январе 2019 года в Париже. Проект неоднократно критиковали за сцены насилия. Отмечалось, что над актёрами якобы ставились психологические эксперименты.

Ранее мы писали, что суд не разрешил прокат четырех фильмов проекта "Дау" в России.

Фото: Pixabay