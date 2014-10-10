Петербургские студенты назвали стипендию мечты

Учащиеся петербургских вузов рассказали, какую стипендию хотели бы получать каждый месяц. Опрос провели специалисты сервиса SuperJob.
Студенты назвали достойной стипендию в 20 тысяч рублей, что близко к уровню МРОТ. При этом для полного счастья им нужно около 148 тысяч рублей в месяц. По мнению студентов, такая сумма оптимальна на данном этапе жизни, когда нет семьи и детей, не нужно платить за жилье.
Поскольку в вузах не готовы платить такие деньги, учащимся приходится находить подработки и отвлекаться от учебного процесса. Молодые люди уверены, что достойные стипендии не ниже 20 тысяч рублей дали бы им возможность тратить энергию только на учебу.
Ранее были названы вакансии в Петербурге, где можно заработать от 300 тысяч в месяц.
Фото: pexels.com
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