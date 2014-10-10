Петербургские студенты назвали стипендию мечты

Для полного счастья им нужно около 148 тысяч рублей.

Учащиеся петербургских вузов рассказали, какую стипендию хотели бы получать каждый месяц. Опрос провели специалисты сервиса SuperJob.

Студенты назвали достойной стипендию в 20 тысяч рублей, что близко к уровню МРОТ. При этом для полного счастья им нужно около 148 тысяч рублей в месяц. По мнению студентов, такая сумма оптимальна на данном этапе жизни, когда нет семьи и детей, не нужно платить за жилье.

Поскольку в вузах не готовы платить такие деньги, учащимся приходится находить подработки и отвлекаться от учебного процесса. Молодые люди уверены, что достойные стипендии не ниже 20 тысяч рублей дали бы им возможность тратить энергию только на учебу.

Ранее были названы вакансии в Петербурге, где можно заработать от 300 тысяч в месяц.

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