Петербургские строители восстановили 50 объектов в разрушенном Мариуполе

За три года в Мариуполе появились новые школы и больницы благодаря Петербургу.

Строительные бригады из Санкт-Петербурга ввели в эксплуатацию порядка 50 объектов в Мариуполе за последние три года. Среди восстановленных зданий – четыре детских сада, три школы, взрослая и детская поликлиники, онкологический диспансер и детское хирургическое отделение. Также завершено строительство восьми многоквартирных домов.

В числе недавно сданных объектов – диагностический корпус центра первичной медико-санитарной помощи №3, общежитие на проспекте Ленина с собственной столовой и гаражом. В Октябрьском районе к началу летних каникул открылись новые детские и спортивные площадки.

Ранее петербургские строители восстановили здание кинотеатра "Комсомолец", пуско-наладочные работы на котором планируется завершить осенью 2025 года. Также был открыт филиал музея обороны и блокады Ленинграда, посвященный уроженцу Мариуполя Андрею Жданову.

Губернатор Александр Беглов заявил, что до конца года планируется сдать еще шесть объектов. По его словам, помощь Мариуполю является "делом чести" для петербуржцев.

Ранее сообщалось, что делегация из ДНР изучает передовые методики в системе образования Петербурга.

