Петербургские специалисты провели более 60 противоаварийных тренировок

Подготовка к зиме перешла на заключительный этап.

Как стало известно в воскресенье, 9 августа, администрации районов города к началу месяца провели более 60 противоаварийных тренировок вместе со специалистами ресурсоснабжающих и сетевых организаций, дежурных, диспетчерских и аварийных служб, ГУ МЧС и управляющих организаций.

Сообщается, что до 15 сентября в городе проведут еще 97 таких тренировок. В пресс-службе администрации Петербурга отметили, что районы города перешли на заключительный этап подготовки к зиме. Все управляющие организации обязаны проводить практическую отработку действий по поддержанию в исправном состоянии внутридомовых инженерных систем при технологических нарушениях на наружных сетях.

Ранее мы писали, что почти 70% жилых домов Петербурга подготовили к зиме.

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