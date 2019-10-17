Почти 70% жилых домов Петербурга подготовили к зиме

К началу осени администрации районов должны подготовить 23 661 многоквартирный дом.

Как стало известно в воскресенье, 9 августа, 69% жилого фонда Петербурга готовы к отопительному сезону (16 тысяч домов).

Всего к сезону должны подготовить 23 661 многоквартирный дом. Специалисты приводят в порядок подвалы, системы водоснабжения и отопления. Отмечается, что работы по температурно-влажностному режиму выполнены в 715 домах из запланированных 715. 4 913 отопительных приборов заменили, отремонтировали 205 тысяч метров трубопроводов. Подвалы проверили в 2 043 домах.

Также отмечается, что к 15 октября подготовят 670 единиц уборочной техники

Ранее мы писали, что в Кронштадте охранник надругался над женщиной среди бела дня.

Фото: pixabay