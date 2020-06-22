Спасатели сняли с березы на улице Есенина "котика-шпротика"

Обычный серый кот оказался домашним и ласковым.

Спасатели петербургской службы "Кошкиспас" выручили из беды очередного кота. Как рассказали сами спасатели в своей группе "ВКонтакте", в минувшее воскресенье они сняли с высокой березы на улице Есенина обычного "серого котика-шпротика".

Операция по спасению в этот раз оказалась довольно быстрой и удобной, до кота не пришлось забираться по дереву: береза, ставшая коту ловушкой, росла совсем рядом с домом, и спасатели дотянулись до животного удавкой из окна одной из квартир. Спасенный котик оказался чистым, ухоженным и ласковым и явно боялся улицы. Спасатели посадили сумку с котом посреди улицы, чтобы проследить за реакцией животного, но "шпротик" не хотел покидать убежище и начал мяукать. На видео, снятом спасателями, заметно, как кот будто бы ищет кого-то и зовет. Спасатели решили не оставлять животное на улице и пристроили к друзьям до поиска новых или старых хозяев.

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Видео, фото: КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум / "ВКонтакте"