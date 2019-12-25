Петербургские спасатели 9 раз выезжали на устранение последствий метели утром

Отмечается, что пострадавших среди населения нет.

В Петербурге рабочая неделя началась с настоящего снежного шторма, который, по прогнозам синоптиков, только усилится к ечеру. По данным МЧС, по состоянию на 11:00, спасатели девять раз выезжали для устранения последствий непогоды.

Четыре выезда были связаны с повреждением элементов кровли, в двух случаях оказались оборваны провода освещения. Также из-за сильного ветра упали два дерева и дорожный знак.

Отмечается, что пострадавших среди населения нет.

Фото: Piter.TV