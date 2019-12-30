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Петербургские скалолазы победили на соревнованиях "Невские вертикали-2020"
Сегодня, 14:35
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IRINA_CHALKINA

Петербургские скалолазы победили на соревнованиях "Невские вертикали-2020"

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Участниками турнира стали более 500 скалолазов из 41 региона возрастом от 10 до 19 лет.

В четверг, 9 января, стало известно о том, что петербургские скалолазы победили на соревнованиях "Невские вертикали-2020". Об этом сообщает пресс-служба Федерации скалолазания России.

В итоге в активе петербургской команды оказалось 1396 очков. Петербуржцы завоевали четыре из восьми возможных золотых медалей.

Известно, что в этом году в конкурсе участвовали более 500 скалолазов из 41 региона возрастом.

Ранее мы сообщали о том, что дом Брюллова в Петербурге отдадут под Музей исламской культуры.

Фото:pixabay

 

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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