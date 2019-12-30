В четверг, 9 января, стало известно о том, что петербургские скалолазы победили на соревнованиях "Невские вертикали-2020". Об этом сообщает пресс-служба Федерации скалолазания России.
В итоге в активе петербургской команды оказалось 1396 очков. Петербуржцы завоевали четыре из восьми возможных золотых медалей.
Известно, что в этом году в конкурсе участвовали более 500 скалолазов из 41 региона возрастом.
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Фото:pixabay
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