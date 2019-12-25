  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургские синоптики обещают сильный ветер в воскресенье
Сегодня, 18:03
107
arteliseev

Петербургские синоптики обещают сильный ветер в воскресенье

0 0

Также специалисты обещают снег и дождь.

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу сообщила, что в воскресенье, 16 февраля, в Северной столице ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Синоптики прогнозируют снегопад ночью и дождь днем. Температура может подняться до четырех градусов по Цельсию. 

Специалисты напоминают о правилах безопасности и просят при ветре закрывать окна, убирать машины в гараж и подальше от деревьев и столбов. Также на улице стоит обходить рекламные щиты и шаткие строения.

Ранее мы писали, что подростки решили попрыгать на льду в Юсуповском саду.

Фото: pixabay.com

Теги: петербург, погода в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии