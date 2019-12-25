Петербургские синоптики обещают сильный ветер в воскресенье

Также специалисты обещают снег и дождь.

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу сообщила, что в воскресенье, 16 февраля, в Северной столице ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Синоптики прогнозируют снегопад ночью и дождь днем. Температура может подняться до четырех градусов по Цельсию.

Специалисты напоминают о правилах безопасности и просят при ветре закрывать окна, убирать машины в гараж и подальше от деревьев и столбов. Также на улице стоит обходить рекламные щиты и шаткие строения.

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