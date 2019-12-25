Не хватает острых ощущений: подростки решили попрыгать на льду в Юсуповском саду

Они решили проверить его на прочность.

Как сообщили в паблике "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте", двое подростков решили проверить лёд в Юсуповском саду на прочность.

Дети уверенно по нему прошлись, даже решили попрыгать, чтобы определить насколько лёд прочен.

Напомним, что Александр Беглов подписал постановление, которое запрещает до 15 апреля 2020 года выходить на лёд водоёмов.

Ранее мы сообщили, что петербургские спасатели ловят безрассудных рыбаков на тонком льду Финского залива.

Фото: Pixabay