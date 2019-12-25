Петербургские спасатели ловят безрассудных рыбаков на тонком льду Финского залива

За день сотрудники ПСС насчитали более сотни нарушителей.

Петербургские любители зимней рыбалки продолжают бесстрашно выходить на тонкий и опасный лед. Городские спасатели целый день патрулируют акваторию Финского залива, чтобы уберечь безрассудных рыбаков от опасности. Об этом рассказали "Невские новости" 12 февраля.

В среду спасатели поймали десятки рыбаков, собравшихся в Красносельском, Приморском и Курортном районах Петербурга вопреки постановлению правительства о запрете выхода на замороженную поверхность воды. В некоторых местах лед Финского залива максимально истончился, а где-то и вовсе растаял. За день сотрудники ПСС насчитали около 150 нарушителей: часть из них ушла со льда, а часть продолжила рыбачить. На самых отчаянных будут заводить административные дела.

Ранее стало известно, что с начала зимы в Петербурге и Ленобласти утонули 13 человек.

Фото: pixabay