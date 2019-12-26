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В Петербурге продлили запрет выхода на лед до 15 апреля
Сегодня, 12:14
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nastya960

В Петербурге продлили запрет выхода на лед до 15 апреля

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Штраф за выход на лёд может достигать пяти тысяч рублей.  

В Петербурге до 15 апреля продлили запрет выхода на лед. Эту информацию "Петербургскому дневнику" подтвердили в Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Постановление уже подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.  Изначально предполагалось, что весенний запрет выхода на лед начнет действовать уже 7 марта, но из-за нынешних погодных условий дату решили передвинуть на февраль.

Штраф за выход на лёд может достигать пяти тысяч рублей.  

Накануне петербургские спасатели вывезли с тонкого льда Финского залива 25 рыбаков.

Фото: pixabay 

Теги: выход на лед, запрет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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