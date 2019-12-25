Петербургские спасатели вывезли с тонкого льда Финского залива 25 рыбаков

Со всеми проведены разъяснительные беседы.

Петербургские спасатели утро 10 февраля начали с объезда акваторий Финского залива, сообщила пресс-служба МЧС. У ЗСД спасатели обнаружили 25 человек на льду в зоне между промоинами. Было решено эвакуировать экстремалов, не обращающих внимания на потепление и истончившийся лед.

Катер вывез зимних рыбаков к Парку 300-летия Санкт-Петербурга, с рыбными охотниками провели разъяснительную беседы об опасности выхода на лед.

Также спасатели МЧС дежурят у водоемов Ленобласти.

Фото: pixabay