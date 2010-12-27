Участие приняли более 800 участников со всей страны.

В пятницу, 1 ноября, стало известно о том, что петербургские школьники завоевали 10 медалей на VI Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills . Об этом сообщает пресс-служба "Академии цифровых технологий".

"По результатам трех соревновательных дней "Академия цифровых технологий" возвращается в Петербург с тремя золотыми, одной серебряной и одной бронзовой медалью. Сейчас ребята уверены, что силы, которые они приложили для своих побед не прошли даром", —сказано в сообщении.

Известно, что VI Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills проходил с 29 по 31 октября. Участие приняли более 800 участников со всей страны.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские художницы создали комикс о суперспособностях глухих детей.

Фото: пресс-служба "Академии цифровых технологий"