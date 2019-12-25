Петербургские школьники заняли призовые места на 64-й Международной олимпиаде по математике

Задания олимпиады охватывали разные области школьного курса математики: геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику.

Школьники из Петербурга завоевали три "золота" и одно "серебро" на 64-й Международной олимпиаде по математике, которая проходит в японском городе Чиба со 2 по 13 июля. В ней принимают участие 618 участников из 112 стран. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Российские школьники участвовали в состязании дистанционно – с площадки Дальневосточного федерального университета. Все участники отечественной сборной получили награды. Из шести членов команды четверо – петербуржцы. Трое из них – ученики Президентского физико-математического лицея №239: Алиса Волкова (золото), Роман Кузнецов (золото), Эльдар Хисамутдинов (золото). Серебряную медаль получил Павел Прозоров из лицея №533 "Образовательный комплекс "Малая Охта".

Задания олимпиады охватывали разные области школьного курса математики: геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику. Руководитель российской сборной – учитель математики Президентского физико-математического лицея №239 Кирилл Сухов. Директор лицея №239 Максим Пратусевич был наставником ребят в качестве заместителя руководителя сборной.

Ранее стало известно, что 126 петербуржцев получили 100 баллов за ЕГЭ по химии, географии и литературе. По химии стобалльные результаты получили 42 учащихся. Географию в этом году на максимальный балл сдали 8 учащихся. Отличные знания литературы показали 76 выпускников.

Фото: Минпросвещения России