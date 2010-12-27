Мероприятие начнется в боскете "Красный сад" с выстрелом пушки Петропавловской крепости.

В четверг, 24 октября. стало известно, что петербургские школьники высадят в Летнем саду 4 тысячи тюльпанов. Об этом сообщает пресс-служба Государственного Русского музея.

Мероприятие начнется в боскете "Красный сад" с выстрелом пушки Петропавловской крепости. Отметим, что школьники высадят не просто тюльпаны, а луковицы луковиц сорта "Red Princess".

"После краткого рассказа о том, как сажать тюльпаны, школьники высадят луковицы по периметру грядок. Дети и преподаватели узнают историю садовой культуры тюльпанов в России и мире, приобщатся к секретам садоводства, а в мае ребята смогут прийти в сад и полюбоваться результатами своего труда", – сказано в сообщении.

В музее отметили, что тюльпаны в Летнем саду выращивают с момента основания. Традиция продолжилась в ХХ и ХХI веках.

Ранее мы сообщали о том, что в ночь на пятницу петербуржцы увидят северное сияние.

Фото:pixabay