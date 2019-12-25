В понедельник в школах начнется вторая четверть.

С 8 ноября петербургские школьники продолжат обучение в очном формате. Об этом 5 ноября на своей странице ВКонтакте рассказала вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.

В понедельник в школах начнется вторая четверть, которая в прошлом году оказалась самой сложной для системы образования. Для того, чтобы школьники учились в очном формате, образовательным учреждениям пришлось многому научиться: педагоги замещали заболевших коллег, директора ежедневно отслеживали ситуацию, родители при необходимости выбирали для ребёнка смешанный формат.

Тогда, год назад, все эти нововведения стали настоящей революцией. За системой образования Петербурга наблюдала вся страна – наш опыт многие взяли за образец. Ирина Потехина, вице-губернатор Петербурга

А вот студентам дистанционный формат наскучил. Ранее мы писали, что студенты СПбГУ пожаловались на бесконечную дистанционку.

Фото: Piter.TV