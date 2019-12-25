Петербургские школьники стали победителями RoboCup Asia Pacific – 2021

Школьники завоевали сразу несколько призовых мест.

Команда петербургского Центра робототехники Президентского физико-математического лицея №239 DOT вновь стала лидером в командном зачете соревнований RoboCup, которые в дистанционном формате завершились 28 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Команды лицея выступили в трех основных лигах: RoboCupJunior Rescue (роботы-спасатели), RoboCupJunior Soccer (футбол роботов), и RoboCupJunior onStage (роботы на сцене). Школьники завоевали четыре первых места, одно второе место, одно третье место и две номинации.

RoboCup – это некоммерческий, научный и культурный проект по продвижению искусственного интеллекта, робототехники и других связанных областей науки и техники посредством организации и проведения робототехнических соревнований.

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Фото: пресс-служба Смольного