Петербургские школьники смогут пересдать ОГЭ в сентябре и улучшить результаты

Вице-губернатор Потехина объявила сроки дополнительного периода ОГЭ.

Во второй половине сентября девятиклассники Петербурга смогут воспользоваться дополнительным периодом ОГЭ для пересдачи и улучшения оценок. Об этом сообщила вице-губернатор Ирина Потехина.

Дополнительный период ОГЭ начнется 17 сентября с экзамена по русскому языку и продолжится 18 сентября математикой. 19, 22 и 23 сентября выпускники смогут пересдать остальные предметы, за исключением обязательных на первых двух датах.

Для участия в пересдаче зарегистрировались 1245 школьников. Это количество в несколько раз меньше, чем в прошлом году, что отражает снижение числа учеников, желающих улучшить результаты.

Организаторы напоминают, что резервные дни позволяют девятиклассникам исправить неудовлетворительные оценки или повысить баллы по предметам, где они уже получили удовлетворительные результаты. Все процедуры будут проводиться с соблюдением действующих образовательных норм и требований к экзаменам.

Ранее Мишустин сообщил, что экзамены должны проходить максимально комфортно.

Фото: Комитет по образованию Ленобласти