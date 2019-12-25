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Петербургские школьники получат двухразовое питание с 1 января
Сегодня, 20:58
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smirenny

Петербургские школьники получат двухразовое питание с 1 января

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Губернатор внес изменения в Социальный кодекс города.

В пятницу, 18 декабря, губернатор Петербурга подписал изменения в Социальный кодекс, согласно которым отдельные категории школьников обеспечат дополнительными мерами социальной поддержки.

Измнения внесены в 18 главу кодекса. 

С 1 января 2021 года право на двухразовое бесплатное горячее питание, включающее завтрак и обед или комплексный обед, будет предоставляться отдельным категориям учащихся 1-4 классов и 5-11 классов, указанным в статье 82 Социального кодекса, независимо от их места жительства, места пребывания и гражданства

сообщили в Смольном.

Ранее мы писали, что петербуржцы без определенного места жительства смогут получить выплаты на детей.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: горячее питание, питание в школе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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