Петербургские школьники будут приходить на занятия раньше, чем обычно

Это связано с эпидемиологической ситуацией.

В четверг, 20 августа, стало известно, что из-за коронавируса петербургским школьникам придется минимизировать контакты друг с другом, в том числе при переодевании утром.

Школы начали составлять расписания, учитывая требования Роспотренадзора. В связи с этим, дети будут в разное время и с разных входов приходить на занятия. Из-за того, что каждому ребенку будут проверять температуру, придется приходить раньше. Одним к 7:50, другим к 8:00, третьим – только к 9:45. На переодевание детям отведут по пять минут.

Ранее мы писали, что губернатор рекомендовал школам соблюдать санитарные правила.

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