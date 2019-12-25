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Петербургские школьники будут приходить на занятия раньше, чем обычно
Сегодня, 22:45
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smirenny

Петербургские школьники будут приходить на занятия раньше, чем обычно

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Это связано с эпидемиологической ситуацией.

В четверг, 20 августа, стало известно, что из-за коронавируса петербургским школьникам придется минимизировать контакты друг с другом, в том числе при переодевании утром. 

Школы начали составлять расписания, учитывая требования Роспотренадзора. В связи с этим, дети будут в разное время и с разных входов приходить на занятия. Из-за того, что каждому ребенку будут проверять температуру, придется приходить раньше. Одним к 7:50, другим к 8:00, третьим – только к 9:45. На переодевание детям отведут по пять минут.

Ранее мы писали, что губернатор рекомендовал школам соблюдать санитарные правила.

Фото: pixabay

Теги: коронавирус, учебный год, школы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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